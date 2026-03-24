Смогут ли США и Иран перейти от политической риторики к реальной дипломатии?

Александр Клемент

Сегодня мировая политика напоминает разговор, в котором собеседники не пытаются услышать друг друга. Один говорит о мире - громко, уверенно, почти как о готовом продукте, который можно быстро доставить. Другой отвечает списком требований, настолько жестких и демонстративных, что они больше похожи на насмешку, чем на начало переговоров.

Именно так выглядит диалог между Дональдом Трампом и Ираном. В мировой политике слова «мир» и «переговоры» утратили прежний смысл. Это уже не столько цели, сколько инструменты, - гибкие, многослойные, часто противоречивые.

Когда Дональд Трамп вновь заговорил о возможности «быстрого мира» на Ближнем Востоке, это прозвучало знакомо: просто, громко, с намеком на личную эффективность. Но почти одновременно с этим Иран выдвинул демонстративно жесткие, если не откровенно издевательские, условия.

Трамп как политик всегда делал ставку на прямолинейность. Его подход к международным конфликтам напоминает бизнес-переговоры: есть сделка, есть цена, есть срок. В его картине мира сложные геополитические узлы можно разрубить волевым решением при наличии достаточного давления. Президент США снова делает ставку на идею «быстрого мира». Это его фирменный стиль: представить сложнейшие международные кризисы как задачу, которую можно решить правильным давлением, правильной сделкой, правильным посредничеством. В политическом языке Трампа мир - результат силы и воли лидера. Не долгий процесс, а событие. В этом есть определенная логика, но есть и упрощение: мир не всегда работает как рынок недвижимости.

Иран играет по-другому. Его дипломатия - смесь идеологии, исторической памяти и холодного расчета. Когда Тегеран формулирует условия, которые заведомо неприемлемы для оппонента, это не обязательно признак иррациональности. Это сигнал, демонстрация силы или способ выиграть время. Когда Трамп говорит о мире как о товаре, который можно купить правильной ценой, Иран демонстрирует противоположную стратегию - поднимает цену настолько, чтобы сама идея сделки выглядит оскорбительной для оппонента. Условия, которые выдвигает Тегеран, выглядят демонстративно неприемлемыми. Это не классический дипломатический торг, где стороны начинают с завышенных требований, чтобы потом сойтись посередине. Это проверка: готов ли Запад, прежде всего США, проглотить унижение ради деэскалации. Для Ирана это рациональная логика. В его политической культуре уступка под давлением - не компромисс, а потеря лица. А потеря лица в ближневосточной политике может стоить дороже санкций. Поэтому Тегеран предпочитает выдвигать такие условия, которые заранее делают уступку невозможной, и тем самым сохраняют внутреннюю легитимность режима.

На первый взгляд кажется, что стороны говорят на разных языках. Одна - о сделке, другая о принципах. Одна обещает быстрый результат, другая выстраивает многоходовую стратегию. В этом и заключается парадокс: обе позиции в равной степени ориентированы не столько на достижение мира, сколько на управление восприятием. Трамп обращается к своей аудитории - избирателям, уставшим от бесконечных конфликтов и дорогостоящих внешнеполитических авантюр. Мир Трампа - это обещание простоты и контроля. Иран обращается к своей внутренней и региональной аудитории, для которой уступки воспринимаются как слабость. Условия Ирана - способ сохранить лицо и укрепить позиции.

Создается впечатление, что Трамп нуждается в самой возможности сделки. Его политический капитал построен на идее, что он - человек, который умеет договариваться там, где другие проваливаются. Если сделка невозможна, то рушится не только конкретный дипломатический трек, но и часть его политического образа.

Иран действует иначе. Его условия выглядят как политическое заявление: мы не торгуемся под давлением. Для внешнего наблюдателя это может казаться упрямством. Но в логике иранской политики, это часть стратегии. В Тегеране прекрасно понимают, что переговоры - демонстрация того, кто готов уступить первым. Поэтому требования могут быть завышенными намеренно. Не чтобы их приняли, а чтобы изменить баланс разговора. Тут и возникает странный дисбаланс. Для Трампа мир - это успех. Для Ирана мир – это риск.

Поэтому Трамп торопится, а Иран затягивает. Чем громче звучат слова о мире, тем дальше стороны отходят от реальных переговоров. В итоге мир обсуждается, но каждая сторона говорит о чем-то своем. Ирану выгодно показывать, что США просят о переговорах. Трампу выгодно показывать, что он эти переговоры может навязать. Но реального пространства для компромисса между этими позициями почти не остается.

Поэтому нынешняя риторика так раздражает наблюдателей: она создает ощущение движения, не создавая самого движения. Мы видим заявления, условия, комментарии, утечки, но не видим готовности платить за мир. Настоящий мир рождается не из громких заявлений и не из ультиматумов. Он требует готовности к компромиссу, той самой, которую ни одна из сторон сейчас демонстрировать не спешит.

Мир - это всегда сложная, медленная и неудобная работа, в которой приходится уступать, рисковать репутацией и признавать реальность. Ни одна сторона не любит это делать на публике. Главный вопрос сейчас не в том, возможно ли соглашение, а в том, готов ли кто-то первым перейти от политической риторики к реальной дипломатии. Пока создается впечатление, что стороны борются не за прекращение конфликта, а за право объявить себя победителем еще до того, как начнутся реальные переговоры.