Авиавласти Ирака не рискнули открыть свое небо

Авиационные власти Ирака благоразумно решили не рисковать гражданскими воздушными судами и жизнями их пассажиров и продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны еще на трое суток, сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации "Багдад", отвечающей за авиационный трафик над страной.

"Воздушное пространство останется закрытым как минимум до 09:00 по всемирному времени (12:00 мск) субботы, 28 марта"

- диспетчер авиацентра

Небо над Ираком остается закрытым с 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана, напомнил он, передает ТАСС.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.