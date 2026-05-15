Иран готов отправить Аббаса Аракчи в США

В МИД Ирана допустили визит главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты. Его цель – участие в заседании ООН.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи может посетить Соединенные Штаты. Об этом сообщил 20 мая официальный представитель иранского министерства Эсмаил Багаи.
Он подчеркнул, что руководитель внешнеполитического ведомства готов побывать в Нью-Йорке ради участия в заседании Организации Объединенных Наций (ООН).
"С учетом председательства Китая в Совбезе ООН и планов этой страны по проведению специального заседания министров иностранных дел для обсуждения мира и международной безопасности министр иностранных дел нашей страны также приглашен на эту встречу"
– Эсмаил Багаи
Напомним, накануне глава МИД Ирана пообещал Соединенным Штатам много сюрпризов, если они решат возобновить боевые действия против Исламской Республики.