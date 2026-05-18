Азербайджан открывает железнодорожную границу с Грузией

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о возобновлении железнодорожного сообщения с Грузией. Согласно документу, с 25 мая пересекать азербайджано-грузинскую границу на поездах смогут граждане республики, а также иностранцы с правом безвизового въезда в Азербайджан.
Исполнение решения поручено Минцифры и транспорта, Министерству иностранных дел Азербайджана, Государственному таможенному комитету, Госпогранслужбе, Миграционной службе и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Напомним, что с 26 мая возобновляется регулярное движение пассажирских поездов по маршруту Баку - Тбилиси - Баку. Пассажирские перевозки будут осуществляться на поездах Stadler.
Как отметили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезда будут ходить каждый день. Кроме того, запланированы дополнительные остановки на территории Грузии и Азербайджана.
Стоимость билетов составит:
- Баку — Тбилиси — 81 манат
- Евлах — Тбилиси — 67 манатов
- Гянджа — Тбилиси — 62 маната
- Агстафа — Тбилиси — 57 манатов
- Бёйюк Кесик — Гардабани — 51 манат
Договоренность о возобновлении работы этого железнодорожного маршрута была достигнута на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которые прошли в Баку.