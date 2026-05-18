Азербайджан открывает железнодорожную границу с Грузией

Въезд и выезд граждан Азербайджана в Грузию железнодорожным транспортом разрешен с 25 мая. Движение поездов Баку-Тбилиси-Баку возобновится 26 мая.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о возобновлении железнодорожного сообщения с Грузией. Согласно документу, с 25 мая пересекать азербайджано-грузинскую границу на поездах смогут граждане республики, а также иностранцы с правом безвизового въезда в Азербайджан.

Исполнение решения поручено Минцифры и транспорта, Министерству иностранных дел Азербайджана, Государственному таможенному комитету, Госпогранслужбе, Миграционной службе и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Напомним, что с 26 мая возобновляется регулярное движение пассажирских поездов по маршруту Баку - Тбилиси - Баку. Пассажирские перевозки будут осуществляться на поездах Stadler.

Как отметили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", поезда будут ходить каждый день. Кроме того, запланированы дополнительные остановки на территории Грузии и Азербайджана.

Стоимость билетов составит:

Баку — Тбилиси — 81 манат

Евлах — Тбилиси — 67 манатов

Гянджа — Тбилиси — 62 маната

Агстафа — Тбилиси — 57 манатов

Бёйюк Кесик — Гардабани — 51 манат

Договоренность о возобновлении работы этого железнодорожного маршрута была достигнута на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, которые прошли в Баку.