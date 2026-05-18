Смену руководителя переговорной группы опровергли в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Ирана назвали ложью сведения об отставке Галибафа с поста руководителя переговорной группы. Впервые такие слухи появились в апреле.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф не покидал пост главы переговорной группы. Об этом пишут иранские средства массовой информации со ссылкой на представителя парламента страны.

Руководитель управления по связям с общественностью и СМИ парламента ИРИ Иман Шамсаи подчеркнул, что подобные сообщения – это абсолютная ложь.

Он добавил, что Галибав по-прежнему руководит переговорной группой.

Напомним, в апреле СМИ уже сообщали об отставке Галибафа. Тогда СМИ сообщали, что он принял такое решение из-за внутренних разногласий. По данным Iran International, Галибаф попытался включить ядерный вопрос в повестку переговоров с США.

