Бахрейн и Кувейт остаются закрытыми для гражданской авиации

Две страны Ближнего Востока, Бахрейн и Кувейт, продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве – оно будет закрыто еще минимум 12 часов, сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

"Воздушное пространство Бахрейна и Кувейта будет закрыто еще минимум на 12 часов - до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск"

- источник

В общей сложности небо над этими странами закрыто уже 26 дней, также в их воздушном пространстве запрещен пролет пассажирских авиалайнеров, направляющихся в третьи страны, передает ТАСС.

В то же время Бахрейн допускает отдельные вылеты по специальному разрешению из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ограничения на полеты как минимум еще на два дня ввела Сирия - полеты в своем воздушном пространстве страна ограничила до 21:00 по всемирному времени четверга, 26 марта. Сейчас воздушное сообщение с Сирией осуществляется через Алеппо, который обслуживает три маршрута. Для транзитных полетов через Сирию обслуживается отдельный коридор между Турцией и Средиземным морем.