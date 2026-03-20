В Сирии продлили ограничения на полеты

Ограничения на полеты над Сирией продлеваются еще на два дня. Сейчас рейсы принимает аэропорт в Алеппо.

Власти Сирии пролонгировали ограничения на полеты до вечера 26 марта, передал источник в диспетчерской службе.

"Полеты в воздушном пространстве ограничены до 21:00 по всемирному времени четверга, 26 марта"

– источник

В настоящий момент воздушное сообщение с Сирией осуществляется через Алеппо, который обслуживает три маршрута. Для транзитных полетов через Сирию обслуживается отдельный коридор между Турцией и Средиземным морем, передает ТАСС.

Отметим, что ограничения на полеты над Сирией введены 28 февраля в связи с началом войны на Ближнем Востоке.