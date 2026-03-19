Анкара осудила удары Израиля по югу Сирии

МИД Турции выступил с осуждением ударов Израиля по Сирии. Ранее войска ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии на юге Арабской Республики.

Турция осуждает израильские удары по военным объектам на юге Сирии. В МИД Турции подчеркнули, что это может привести к эскалации. 

"Мы решительно осуждаем атаку Израиля на военную инфраструктуру на юге Сирии и рассматриваем ее как опасную эскалацию"

– МИД Турции 

Анкара указала на неприемлемость нарушения территориальной целостности Сирии, а также международных договоренностей. Дипведомство Турции указало на важность соблюдения положений 1974 года о разграничении. 

"Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность для прекращения этих атак и подчеркиваем важность реализации Соглашения о разъединении сил 1974 года"

– МИД Турции 

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ударах по позициям сирийской армии на юге Сирии. В армии Израиля это назвали ответом на действия сирийских военных против друзов днем ранее.

