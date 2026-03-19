Турция выступила за возобновление диалога по ситуации в регионе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция добивается деэскалации в регионе и призывает к дипломатическим усилиям. По словам лидера Турции, Анкара стремится избежать участия в конфликтах.

Как отметил лидер Турции, война в Иране оказала деструктивное влияние на ситуацию в регионе. В частности, еще одним очагом напряженности стал Ливан, где фиксируются многочисленные жертвы.

"В Ливане погибло уже не менее тысячи человек, а число насильственно перемещенных лиц превысило миллион. Мы продолжаем внимательно отслеживать события"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Как отметил турецкий лидер, Анкара также оказала содействие процессу нормализации между Афганистаном и Пакистаном.