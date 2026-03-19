В Минобороны Турции опровергли сообщения об ударе по базе Инджирлик

Минобороны Турции опровергло сообщения о новой иранской атаке на базу Инджирлик. По данным ведомства, речь шла о ложном сигнале тревоги.

В оборонном ведомстве Турции опровергли информацию о новой атаке на военную базу Инджирлик.

В Минобороны страны заявили, что информация из социальных сетях о сигналах тревоги не соответствует действительности, никаких ракетных, беспилотных угроз и других инцидентов не зафиксировано.

В ведомстве отметили, произошло ложное оповещение.

Отметим, что иранская ракета была сбита в районе базы Инджирлик в начале марта. После этого власти Турции сообщили о планах усилить систему ПРО в стране.