Турция контактирует с США и Ираном – Фидан

Турция находится в контакте с США и Ираном, чтобы найти возможность избежать ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, поделился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы пытаемся найти способ предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в регионе. <…> Как же мы можем остановить ее дальнейшее обострение? Мы ведем переговоры на этот счет с американцами и иранцами. Мы пытаемся понять их позицию, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в регионе"

– Хакан Фидан

Он добавил, что также продолжаются национальные консультации и обмен мнения со странами региона, в частности с Катаром.

По слова главы ведомства, несмотря на то, что Иран подвергся нападению, его удары по соседним государствам недопустимы.

"Это еще больше усиливает раскол, разжигает войну и углубляет кризис. Как ответственная страна и государство, мы на этот счет постоянно даем Ирану самые дружеские советы. Это в интересах как Ирана, так и всего региона"

– Хакан Фидан

Также он высказал мнение, что зачинщиком происходящего является Израиль.