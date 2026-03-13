Дополнительные системы ПРО НАТО появятся в Турции

НАТО разместит на юге Турции еще одну американскую систему противоракетной обороны Patriot. Об этом информирует Минобороны республики.

Система ПРО появится в провинции Адана. Именно там находится турецкая авиабаза Инджирлик, где вместе с турецкими войсками размещается персонал из Соединенных Штатов, Испании, Катара и Польши.

"В дополнение к мерам национального уровня, принятым для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, еще одна система Patriot, заказанная авиационным командованием союзников в Рамштайне (Германия), развертывается в Адане в дополнение к существующей испанской системе Patriot, размещенной там"

– Минобороны Турции