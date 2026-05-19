Через Ормузский пролив за сутки прошли 26 судов - КСИР

В КСИР сообщили, что за последние сутки через Ормузский пролив прошли 26 коммерческих судов. Об этом заявили в Военно-морских силах ведомства.

Уточняется, что иранские военные обеспечили безопасность прохождения нефтяных танкеров, контейнеровозов и других торговых кораблей.

"За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив в координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции"

– КСИР

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В ответ на это КСИР провел масштабную операцию, атаковав израильскую территорию и американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Ирана.

Одновременно с этим власти Ирана закрыли проход через Ормузский пролив для любых судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими военные действия против Исламской Республики.