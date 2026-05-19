Гросси посетит на следующей неделе Казахстан – СМИ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится через несколько дней с визитом в Казахстан. Об этом сообщают казахстанские средства массовой информации.

По их данным, поездка Гросси в республику состоится 25-27 мая.

В ходе визита у главы энергетического агентства запланирована встреча на высшем уровне. Ожидается также подписание дорожной карты по углублению сотрудничества между Казахстаном и МАГАТЭ, рассчитанной на 2026–2036 годы.

Кроме того, стороны планируют оформить целый ряд документов о сотрудничестве в научной сфере и в области ядерной медицины.