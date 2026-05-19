Кубань ожидает 8,5 млн туристов этим летом

Губернатор Краснодарского края сообщил, что курорты региона должны принять турпоток в 8,5 млн отдыхающих в предстоящий высокий сезон.

Краснодарские курорты по прогнозам посетят 8,5 млн туристов этим летом, такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Об этом он сообщил по итогам координационного совещания по предстоящему летнему курортному сезону, следует из сообщения пресс-службы краснодарской администрации.

"Впереди у нас летний курортный сезон. Ожидаем, что турпоток за эти ближайшие три месяца составит не менее 8,5 млн человек"

– Вениамин Кондратьев

Губернатор отметил, что в настоящее время власти региона работают над обеспечением качества и безопасности любого уровня отдыха.

Как подчеркнул Кондратьев, комфорт жителей и отдыхающих, а также уровень развития санаторно-курортной отрасли Краснодарского края зависит от слаженной работы на всех уровнях государственных структур.

"Необходимо четкое межведомственное взаимодействие между краевыми органами власти, муниципалитетами и силовыми структурами, слаженные действия на всех уровнях"

— Вениамин Кондратьев

По его словам, туристов будут принимать более 10 тыс гостиниц и отелей летом текущего года.

Средства размещения рассчитаны на более 590 тыс мест.

В настоящее время глубина бронирования отдыха достигает двух-трех месяцев, также сообщил губернатор региона.

Сейчас побережье Черного моря уже забронировано на 48%, а Азовского – на 31%, поделился Кондратьев.