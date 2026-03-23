Трамп призвал страны НАТО активнее участвовать в операции против Ирана

Лидер США Дональд Трамп призвал страны НАТО активнее вовлекаться в операцию США и Израиля против Ирана. Так Трамп ответил на вопрос журналистов, которые спросили о возможности большего участия в конфликте американских союзников в Персидском заливе.

"Да, немного, но больше это относится к НАТО"

– Дональд Трамп

При этом Трамп отметил, что страны Персидского залива проявили себя с лучшей стороны в конфликте. По словам лидера США, они "действуют хорошо".

Отметим, что силы НАТО в ситуации с Ираном ограничиваются отдельными действиями, направленными на усиление возможностей ПВО. Так, дополнительные части ПВО будут развернуты в Турции.