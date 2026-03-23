Трамп призвал страны НАТО активнее участвовать в операции против Ирана

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает большей активности от НАТО на Ближнем Востоке. Лидер США также оценил действия стран Персидского залива.

Лидер США Дональд Трамп призвал страны НАТО активнее вовлекаться в операцию США и Израиля против Ирана. Так Трамп ответил на вопрос журналистов, которые спросили о возможности большего участия в конфликте американских союзников в Персидском заливе. 

"Да, немного, но больше это относится к НАТО"

– Дональд Трамп 

При этом Трамп отметил, что страны Персидского залива проявили себя с лучшей стороны в конфликте. По словам лидера США, они "действуют хорошо". 

Отметим, что силы НАТО в ситуации с Ираном ограничиваются отдельными действиями, направленными на усиление возможностей ПВО. Так, дополнительные части ПВО будут развернуты в Турции.

