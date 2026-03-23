Вестник Кавказа

Рейтинг Трампа упал до 36% на фоне роста цен на топливо

Рейтинг Трампа упал до 36% на фоне роста цен на топливо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повышение цен на бензин обвалило рейтинг Трампа. Президента США сейчас поддерживают лишь 36% граждан США.

Рейтинг одобрения деятельности лидера США Дональда Трамп оказался на минимально низком уровне с начала его президентства в 2025 году. Работу президента США одобряют 36% американцев, показал опрос Reuters/Ipsos. 

По оценкам аналитиков, потерявший 4% за неделю Трамп начал терять народную поддержку на фоне резкого роста цен на бензин из-за войны против Ирана. Только 25% граждан страны выразили поддержку Трампу в вопросе контроля вашингтонской администрацией стоимости жизни, хотя этот вопрос был одним из ключевых в предвыборной программе нынешнего хозяина Овального кабинета. 

Поддержка военных действий США также находится на низком уровне: только чуть более трети американцев одобряют операцию "Эпическая ярость", тогда как 61% не поддерживают агрессию. Число противников военного решения выросло почти на 20% за март.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
820 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.