США готовятся перебросить 3 тыс десантников на Ближний Восток

Несколько тысяч американских десантников в скором времени отправятся на Ближний Восток. По данным источников, они будут задействованы в операции против Ирана.

Пентагон намерен развернуть на Ближнем Востоке примерно 3 тыс военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщили два американских чиновника.

По их данным, десантники будут задействованы в операции против Ирана. Письменный приказ о переброске военнослужащих ожидается в ближайшие часы, передает The Wall Street Journal.

Издание при этом отмечает, что решение о вводе наземных войск непосредственно на территорию Исламской Республики пока не принято.