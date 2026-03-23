Станции спутниковой связи Израиля подверглись иранским ударам

КСИР сообщил о новой волне ударов по Израилю и США. На этот раз их целью стали станции спутниковой связи и военные базы.

Иран нанес удары по станциям спутниковой связи, которые принадлежат армии Израиля. Об этом поведали 24 марта в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Иранские военные отметили, что атакованы также военные базы Соединенных Штатов, расположенные в странах Ближнего Востока, передает агентство Tasnim.

"Удары были нанесены по станциям спутниковой связи, используемым израильскими военными, а также по базам Аль-Азрак, Шейх-Иса (находятся в Иордании и Бахрейне – прим. ред), Али ас-Салем и Арифджан (обе – Кувейт)"

– КСИР

Как отмечается, удары были нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
