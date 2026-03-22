Иран принимает меры для частичного открытия Ормузского пролива

Власти Ирана работают над обеспечением возможности передвижения через Ормузский пролив судов, принадлежащих странам, не связанным с США и Израилем.

Руководство Ирана принимает меры, которые дадут возможность судам, не связанным с США и Израилем, проходить через Ормузский пролив, такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Иранский президент также сообщил, что фактическое закрытие Ормузского пролива стало прямым следствием американо-израильского нападения на Иран.

"В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры и для передвижения судов, не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии, установит необходимое взаимодействие"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее в Тегеране сообщили, что Ормузский пролив будет доступен для судов, не имеющих отношения к США и Израилю, и в том случае, если вопрос будет заранее согласован с Тегераном.