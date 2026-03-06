Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе и Нахчыван

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Ирана. Министры обсудили региональную ситуацию и расследование атаки дронов на Нахчыван.

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи в понедельник провели телефонный разговор, информирует азербайджанский МИД.

Согласно сообщению ведомства, стороны обсудили региональную ситуацию и провели обмен мнениями о возможных мерах, связанных с прекращением военной эскалации. Также была отмечена важность обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

Глава МИД АР выразил надежду на завершение расследования ударов БПЛА с иранской территории по Нахчывану.

Беспилотники атаковали международный аэропорт в Нахчыване 5 марта, пострадали четыре человека, воздушной гавани был нанесен значительный ущерб.

