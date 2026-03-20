Экспорт российского зерна вырос в три раза в марте

В период с 1 по 20 марта из России на мировой рынок было направлено втрое больше зерна, чем за тот же период прошлого года. В списке основных покупателей оказались Египет, Турция, Иран, Судан.

Россия 1-20 марта 2026 года нарастила экспорт зерна в три раза, следует из мониторинга Российского зернового союза, поделилась глава аналитического департамента союза Елена Тюрина.

"Страны-импортеры на фоне нестабильной геополитической ситуации наращивают закупки зерна во избежание риска возникновения его дефицита на региональных рынках. В результате РФ с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 3,5 млн тонн зерновых культур, что в три раза больше, чем год назад"

– Елена Тюрина

Экспорт пшеницы вырос в 2,7 раза, до 3,1 млн т, кукурузы – с 11 тыс т до 251 тыс т, ячменя - с 2,6 тыс т до 134,3 тыс т.

Египет за указанный период приобрел 695 тыс т российской пшеницы – в 3,7 раза больше, чем годом ранее, Турция – 314 тыс т, в 3,4 раза больше, чем годом ранее, в Судан – 269 тыс т, в 2 раза больше, чем годом ранее.

"Значительные объемы поставлены в те страны, куда в марте прошлого сезона отгрузок не было. Это Танзания - 142 тыс тонн, Алжир - 117 тыс тонн, Шри-Ланка - 96,5 тыс тонн и Оман - 86 тыс тонн"

– Елена Тюрина

Российскую кукурузу в этом марте приобретали Иран и Турция, в прошлом году поставки не производились. Также Иран и Турция в этом месяце закупали ячмень у РФ, поделилась специалист, передает "Интерфакс".