Китай нарастил закупки российской пшеницы в 4,7 раза

В январе-феврале Китай приобрел российской пшеницы на $5,98 млн, это в несколько раз больше, чем в начале прошлого года. В 2025 году импорт составил менее $14 млн за весь год.

Китай в начале 2026 года приобрел у России пшеницы в 4,7 раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.

За два месяца в Китай поступило российской пшеницы на $5,98 млн, тогда как за тот же период поставки составили $1,27 млн, говорится в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

При этом в феврале 2026 года импорт оказался ниже прошлогоднего – $704,6 тыс против $878 тыс.

В начале 2026 года Россия занимает четвертое место среди поставщиков пшеницы в Китай, всего зерно в КНР сейчас продают шесть стран.

Отметим, что по итогам 2025 года импорт Китаем российской пшеницы составил $13,8 млн, закупки снизились по сравнению с 2024 годом в 6,3 раза.