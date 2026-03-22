Кабмин Турции сегодня соберется на экстренное заседание

Темой заседания Кабинета министров Турции, которое пройдет под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, станут ракетные обстрелы Ирана, ситуация в Ормузском проливе и защита внутреннего рынка.

Сегодня в президентском комплексе Бештепе в Анкаре пройдет экстренное заседание турецкого Кабмина под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в повестку заседания которого будут включены вопросы эскалации на Ближнем Востоке и ее последствий для страны, а также ситуация в Ормузском проливе и на мировых энергетических рынках, сообщает турецкое правительственное издание Hurriyet.

Участники заседания оценят меры, предпринятые в связи с ракетными обстрелами территории Турции со стороны Ирана, обсудят состояние нынешней оборонной инфраструктуры государства и необходимость принятия дополнительных мер в этом отношении.

Еще одним пунктом предстоящей встречи станет положение дел в Ормузском проливе и возможные последствия его закрытия для глобальных энергопоставок, в рамках которых министры обсудят дополнительные шаги по защите внутреннего рынка от роста мировых цен на нефть и гарантии стабильных цен на основные товары и продукты питания.

Ожидается, что членам Кабинета министров Турецкой Республики будет представлена информация о дипломатических усилиях Турции по прекращению войны, в частности - доклад о деятельности главы МИД Турции Хакана Фидана, его переговорах с иранским министром Аббасом Аракчи и другими международными партнерами.

Также участники заседания обсудят тур главы внешнеполитического ведомства страны по странам Персидского залива, посетившего Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Напомним, ранее мы писали: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция добивается деэскалации в регионе и призывает к дипломатическим усилиям. По словам лидера Турции, Анкара стремится избежать участия в конфликтах, выступая за возобновление диалога и дипломатию в регионе. Как отметил турецкий лидер, война в Иране оказала деструктивное влияние на ситуацию в регионе. В частности, еще одним очагом напряженности стал Ливан, где фиксируются многочисленные жертвы.