Турция, Египет и Пакистан посредничают между США и Ираном – СМИ

СМИ сообщают о том, что "некоторые высокопоставленные лица" из Турции, Египта и Пакистана провели отдельные переговоры со спецпосланником президента США Уиткоффом и главой МИД ИРИ Аракчи.

В качестве посредников между Соединенными Штатами и Ираном выступают Турция, Египет и Пакистан, утверждают портал Axios и 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на источники.

Согласно публикации Axios, "должностные лица высокого ранга этих трех стран провели раздельные переговоры с посланником Белого дома Стивеном Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи".

Ту же информацию сообщил и один из корреспондентов израильского 12-го телеканала: представители Анкары, Каира и Исламабада работают в направлении урегулирования между США и Ираном.

"По свидетельству американских источников, в последние два дня в попытке обеспечить деэскалацию послания США и Ирана передавали Турция, Египет и Пакистан"

– 12-й канал израильского телевидения

Как сообщают источники, в настоящее время переговорный процесс уже идет, наблюдается положительная динамика.

"Обсуждается завершение войны и решение всех остающихся вопросов. Мы надеемся вскоре получить ответы"

– источник