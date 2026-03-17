Израиль сообщил, что атаковал главный штаб КСИР в Тегеране

Главный штаб КСИР в центре иранской столицы был в понедельник атакован израильской армией, следует из сообщения ЦАХАЛ.

Армия Израиля объявила об ударе по главному штабу Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в центре Тегерана в понедельник.

"В рамках серии ударов, завершившейся некоторое время назад в центре Тегерана, ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, нанесли удар по главному штабу безопасности КСИР"

– ЦАХАЛ

По данным израильских военных, в штабе велась синхронизация действий подразделений КСИР и проведения ситуационной оценки. Также он руководил батальонами иранских добровольческих сил "Басидж".

