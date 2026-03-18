В Грузии рассказали о завещании Илии II

О деталях завещания Каталикоса-Патриарха всея Грузии рассказали в службе по связям с общественностью Патриархии Грузии: Илия II еще в 2017 году предотвратил возможные слухи о решении назначить своего преемника.

Соответствующей информацией поделился глава службы Андриа Джагмаидзе.

Согласно тексту завещания, Каталикос-Патриарх заранее назначил местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио, который будет исполнять свои обязанности до того, как Синод выберет нового главу ГПЦ.

По словам Джагмаидзе, еще в 9 лет назад Илия II лично дал указания относительно своего приемника и его дальнейших действий.

"После того, как Патриарх объявил своего местоблюстителя 23 ноября 2017 года, когда я собирался выступить по телевидению с первым комментарием, Его Святейшество усадил меня и объяснил, о чем я должен говорить. Передо мной лежал лист бумаги, и я записывал его слова, этот листок до сих пор хранится у меня"

– Андриа Джагмаидзе

Как подчеркнул глава службы по связям с общественностью, Каталикос-Патриарх сделал это во избежание каких-либо спекуляций о существовании возможных секретных распоряжений.