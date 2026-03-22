Россия продолжит эвакуацию с АЭС "Бушер" на этой неделе

Российский персонал в несколько этапов будет эвакуировано из Ирана с атомной станции в Бушере. Ранее были вывезены женщины, дети и избыточный персонал АЭС. Эвакуация осуществлялась через Азербайджан и Армению.

Росатом продолжит эвакуацию персонала с АЭС "Бушер" на юге Ирана, рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Планами по эвакуации сотрудников строящейся станции он поделился накануне с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, о чем рассказал журналистам по итогу, передают "Вестям".

"Доложили о том, что мы готовим несколько волн эвакуации, а ближайшие начнутся уже на этой неделе"

– Алексей Лихачев

Вывоз россиян из Бушера начался после старта военной операции США и Израиля против Ирана, и будет продолжен.

"Планируем оставить буквально несколько десятков человек на площадке и для присмотра, и для сохранности оборудования, и для готовности перезагрузить правильно"

– Алексей Лихачев

Напомним, в рамках первого этапа эвакуации 3 марта из Бушера был вывезен избыточный персонал, а также семьи сотрудников "Росатома" – всего 94 человека. Второй этап был проведен 11 марта, вывезти удалось 150 человек. Тогда Лихачев сообщал, что на АЭС остается около 450 российских специалистов. Эвакуация россиян проводится через Азербайджан и Армению.