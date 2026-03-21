Росатом и МАГАТЭ обсудили ситуацию вокруг АЭС "Бушер"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Уточняется, что главной темой разговора Гросси и Лихачева стала нынешняя ситуация вокруг иранской АЭС "Бушер".

"После недавних тревожных сообщений о военной активности вблизи действующей АЭС "Бушер" в Иране генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня провел телефонный разговор с генеральным директором "Росатома" Лихачевым и получил от него последнюю информацию"

– пресс-служба МАГАТЭ

Как отметили в официальном сообщении, гендиректор агентства подчеркнул, что самым важным и приоритетным в любых условиях должны оставаться физическая целостность и безопасность АЭС и ее персонала.

Даже военные действия не должны ставить их под угрозу, отметил Гросси в разговоре с Лихачевым.

Напомним, 17 марта была совершена атака на иранскую АЭС в Бушере, где работают более 400 российских специалистов. Удар произошел в 200 м от действующего энергоблока.