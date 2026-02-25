Против грузинских телеканалов снова потребовали ввести санкции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трое европейских парламентариев выступили с требованием ввести рестрикции против телеканалов Imedi, Rustavi 2 и POSTV, обвинив их в распространении дезинформации.

Парламентарии Брюсселя потребовали ввести санкции в отношении трех грузинских телеканалов, сообщил проправительственный телеканал Imedi.

Уточняется, что требование касается не только Imedi, но и Rustavi 2, а также POSTV.

Как проинформировал телеканал, европарламентарии выступили с обвинением в распространении дезинформации и клеветнической кампании.

Тем не менее, подчеркнул Imedi, никаких убедительных доказательств представлено не было.

В настоящее время руководство телеканала обратилась к европарламентариям с просьбой их предоставить.

Напомним, ранее против телеканалов Imedi и POSTV были введены санкции со стороны Великобритании.

