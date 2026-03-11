Очередной состав с российскими удобрениями вышел из Азербайджана в Армению

Сегодня утром с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку в направлении станции Беюк-Кясик на азербайджано-грузинской границе вышел грузовой состав, в который включены вагоны с российскими удобрениями и гречкой для Армении.

С товарной станции Баладжары в пригороде Баку сегодня вышел в направлении азербайджано-грузинской границы грузовой состав, в который вошли 4 вагона с российскими удобрениями и 1 вагон с гречневой крупой, предназначенные для Армении, общий вес которых составил 339 т – 271 т удобрений и 68 т гречихи.

Состав проследует через пограничную таможенную станцию Беюк Кясик в Грузию, и далее возьмет курс на Армению, передает Report.

Ранее через Азербайджан транзитом в Армению из России было отправлено более 23 тыс тонн зерна и свыше 700 тонн удобрений.

Только на минувшей неделе Армения получила из России через территорию Азербайджана 488 т пшеницы в семи грузовых вагонах.

Напомним, Армения получает грузы из Азербайджана с конца прошлого года. Страна экспортирует в Армению топливо, а также транзитом поставляет зерновые и другие товары.