Суд в Дагестане освободил главу Рутульского района от должности

Суд в Дагестане освободил от должности главу Рутульского района, который оказался фигурантом антикоррупционного разбирательства.

Верховный суд Дагестана принял решение досрочно отправить в отставку главу Рутульского района Дауда Сулейманова. Решение мотивировано утратой доверия, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

"Двадцать четвертого марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия"

– пресс-служба прокуратуры

По данным следствия, Сулейманов стал фигурантом коррупционного дела. Он значится учредителем коммерческой организации, которая фигурирует в деле о нарушении антикоррупционного законодательства.

Депутаты Рутульского района ранее не рассмотрели представление прокуратуры о прекращении полномочий Сулейманова, в связи с чем вопрос был направлен в суд.