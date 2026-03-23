Суд в Дагестане освободил главу Рутульского района от должности

суд
Суд в Дагестане освободил от должности главу Рутульского района, который оказался фигурантом антикоррупционного разбирательства.

Верховный суд Дагестана принял решение досрочно отправить в отставку главу Рутульского района Дауда Сулейманова. Решение мотивировано утратой доверия, информирует пресс-служба региональной прокуратуры. 

"Двадцать четвертого марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия"

– пресс-служба прокуратуры 

По данным следствия, Сулейманов стал фигурантом коррупционного дела. Он значится учредителем коммерческой организации, которая фигурирует в деле о нарушении антикоррупционного законодательства.  

Депутаты Рутульского района ранее не рассмотрели представление прокуратуры о прекращении полномочий Сулейманова, в связи с чем вопрос был направлен в суд.

Наш канал в Telegram Telegram
Вам может быть интересно

