В Дагестане арестовали главу Роспотребнадзора Хасавюрта

В Дагестане арестовали главу Роспотребнадзора Хасавюрта
Руководителя хасавюртовского подразделения Роспотребнадзора задержали в Республике Дагестан по подозрению в вымогательстве денег у директора местного детского центра.

Советский районный суд Махачкалы арестовал начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Дагестану в Хасавюрте, которую подозревают в получении взятки.

По версии следствия, подозреваемая неоднократно требовала у директора частного детского центра 30 тыс рублей. Взамен глава местного Роспотребнадзора обещала выдать положительное санитарно-эпидемиологическое заключение для работы этой организации. Без такой справки деятельность центра была бы невозможна из-за несоответствия установленным нормативам.

Уголовное дело возбудили по пятой части статьи 290 УК РФ за получение взятки с вымогательством.

Как уточнили в Верховном суде республики, инстанция полностью удовлетворила ходатайство следствия. Чиновницу заключили под стражу на два месяца до 17 мая 2026 года.

