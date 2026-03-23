Удар по АЭС "Бушер" чуть не поставил мир на грань ядерной катастрофы

Международное агентство по атомной энергии признало, что удар по АЭС "Бушер" угрожал физической целостности ядерного объекта, а значит реально угрожал ядерной катастрофой странам региона.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси впервые признал тот факт, что удар по иранской АЭС "Бушер" нес реальную угрозу для физической целостности ядерного объекта, отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Рафаэль Гросси впервые четко вписал происходящие в Иране события в контекст семи опор ядерной безопасности. Фактически он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор"

- Михаил Ульянов

В первую очередь это признание касалось главной опоры - физической целостности ядерных объектов, добавил российский постпред, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвонился с главой Росатома Алексеем Лихачевым, обсудив последствия, сложившиеся после удара США и Израиля по АЭС в Бушере.В ходе беседы гендиректор агентства подчеркнул, что самым важным и приоритетным в любых условиях должны оставаться физическая целостность и безопасность АЭС и ее персонала, и даже военные действия не должны ставить их под угрозу.