Тбилиси поздравил мусульман с Рамаданом и поблагодарил за солидарность

Грузинские власти поздравили мусульман страны с праздником по окончании поста в Рамадан Ид аль-Фитр. Тбилиси поблагодарил мусульман за то, что община отменила праздничные мероприятия в связи с кончиной Илии II.

Первые лица Грузии президент Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили мусульманскую общину страны с Рамадан байрамом.

Праздник разговения в этом году пришелся на 20 марта, в Грузии праздничные мероприятия было отменены в связи с кончиной 17 марта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

"Поздравляем наших мусульманских сограждан, хоть и с опозданием, но от всей души, с Рамадан-Байрамом и праздником прихода весны – Новруз-Байрамом. <…> Выражаю особую благодарность мусульманской общине за искреннее сочувствие, разделение нашей общей скорби и отмену торжественных мероприятий в эти дни. Мы никогда не забудем эту братскую поддержку"

– Ираклий Кобахидзе

Президент Грузии также выразил мусульманам благодарность за отмену гуляний в эти дни.

"Ваше решение разделить нашу боль в эти тяжелейшие минуты и отказаться от проведения праздничных мероприятий, посвященных Новруз Байраму и Рамазан Байраму, является ярким подтверждением братства, дружбы и взаимоуважения, на которых основаны отношения между нашими согражданами — христианами и мусульманами"

– Михаил Кавелашвили

Он пожелал последователям ислама мира, счастья и благополучия и поблагодарил мусульман за достойный пример солидарности, который они показали в эти дни.