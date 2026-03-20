Патриарха Грузии Илию II похоронили

Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронили после завершения всех церемоний, сообщили грузинские СМИ.

Он упокоился в Сионском кафедральном соборе в Тбилисимежду двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Уточняется, что место было выбрано местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Шио.

Панихида в кафедральном соборе Самеба продлилась несколько дней. Тысячи людей приходили, чтобы почтить память патриарха, верующие стояли в очередях по несколько часов, сообщают СМИ.

На самой церемонии погребения присутствовали исключительно священнослужители.

Напомним, церемония прощания с главой Грузинской православной церкви Илией II началась в 12:15 по местному времени (11:15 мск) в Патриаршем храме Святой Троицы (Самеба).

На похороны в Тбилиси прибыли представители большинства православных церквей, а также иностранные делегации. Россию предстаалял спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, Азербайджан – председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, Армению — президент Ваагн Хачатурян.

Каталикос-Патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в минувший вторник, 17 марта. Его патриаршество являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.