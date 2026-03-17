Грузия прощается с Илией II

Сегодня в Тбилиси проходят похороны главы Грузинской православной церкви Илии II. Он скончался во вторник в возрасте 93 лет.

В воскресенье, 22 марта, в Тбилиси проходят похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Он ушел из жизни в минувший вторник, 17 марта. В среду гроб с его телом привезли в храм Святой Троицы, где все желающие могли проститься с духовным лидером нации.

Из-за похорон Илии II движение в центре Тбилиси сегодня полностью закрыли для автотранспортных средств.

В 12:15 по местному времени (11:15 мск) в Патриарший храм Святой Троицы (Самеба), где проходит церемония прощания с Католикосом-Патриархом, прибыл Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Вместе с местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом Шио и членами Священного Синода Грузинской церкви он совершит чин погребения Илии II.

В 15:00 (14:00) тело Католикоса-Патриарха вынесут из храма Самеба и доставят в Сионский собор.

Для того, чтобы проститься с Илией II, в Грузию прибыли представители большинства православных церквей. Делегацию Русской православной церкви из 80 человек возглавляет Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин (Тупеко). Иерусалимскую православную церковь возглавляет архиепископ Адрианопольский Нектарий – экзарх Иерусалимского патриархата в Константинополе. В Грузию также прибыла делегация Ватикана, делегация Александрийской православной церкви и делегации из разных стран, передает Sputnik Грузия.

В общей сложности на похороны Католикоса-Патриарха прилетели представители более 40 стран. В частности, на них присутствуют спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, президент Армении Ваагн Хачатурян и многие другие.

Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря. Он будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери.

В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в храм Сиони уже в понедельник, 23 марта.