Казахстан и Узбекистан вновь соединил обновленный пункт пропуска

На казахско-узбекской границе сегодня после капитального ремонта снова заработал контрольно-пропускной пункт "Сырдарья-Атамекен": теперь пересечение границы двух стран стало намного удобнее и проще.

На границе Узбекистана и Казахстана сегодня после завершения строительно-монтажных работ по реконструкции казахстанского пункта пропуска "Атамекен" вновь заработал КПП "Сырдарья" на узбекско-казахстанской госгранице в Сырдарьинской области страны, сообщает Таможенный комитетУзбекистана.

После масштабного обновления инфраструктуры процессы пересечения границы стали значительно проще, что обеспечит жителям и гостям двух стран возможность комфортного и быстрого передвижения, говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

Обновленный терминал получил самые современные системы контроля, а значит время ожидания на досмотре станет меньше: это – главная цель стратегии по укреплению добрососедских отношений и развитию транспортных коридоров в регионе, отметили на таможне.

Еще один, не менее важный достигнутый результат - открытие поста безусловно скажется на других пунктах пропуска в Ташкентской и Сырдарьинской областях страны, существенно снизив нагрузку на них.

Приграничный таможенный пост "Сырдарья" уже возобновил пропуск граждан и легковых автотранспортных средств в штатном режиме, добавили у Таможенном комитете страны.