ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России

Спад туристического потока из РФ вызвал серьезную тревогу у властей Катара, Омана и Эмиратов, о чем официально сообщили в министерстве экономического развития России.

Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков заявил, что Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Катар не скрывают беспокойства из-за приостановки туристических поездок россиян в их страны. Эти государства не участвуют в текущем военном конфликте, однако сильно страдают от потери турпотока.

"Фактически ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта. Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов"

- Дмитрий Вахруков

Также он напомнил о продолжающих действовать ограничениях на полеты россиян в ближневосточный регион. По его словам, ведомство в своих решениях ориентируется исключительно на официальную позицию МИД.

"Мы работаем только по официальному заявлению МИД. Это для нас основание для введения или отмены ограничений для той или иной страны"

- Дмитрий Вахруков

Ранее 3 марта Минэкономразвития России рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ. Туроператорам тогда же поручили приостановить продажу путевок в этот регион из-за возникшей угрозы безопасности.