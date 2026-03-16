Посла Ирана в Ливане объявили персона нон-грата

Иранскому послу в Бейруте Мохаммаду Резе Шейбани необходимо покинуть территорию Ливана в течение следующих пяти дней, соответствующее решение было принято в ливанском внешнеполитическом ведомстве.
Ливан принял решение признать посла Ирана в Бейруте Мохаммада Резу Шейбани персона нон-грата, сообщила пресс-служба ливанского министерства иностранных дел.
Уточняется, что иранская сторона была проинформирована через временного поверенного в делах Ирана.
Мохаммед Реза Шейбани должен покинуть территорию Ливана не позднее 29 марта, пояснили в ведомстве.
Кроме того, Бейрут также отозвал своего посла из Тегерана для консультаций, объяснив это нарушением со стороны Ирана дипломатических норм.