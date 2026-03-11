Армения пытается помирить Тбилиси и Брюссель

Армения активно подключилась к процессу урегулирования отношений между ЕС и Грузией, заявил сегодня на заседании парламентской комиссии по европейской интеграции заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян.

"Прогресс в переговорах между Грузией и ЕС способствует формированию более позитивной среды для развития отношений Армения–ЕС. Ереван заинтересован в нормализации диалога между Брюсселем и Тбилиси и возвращении его в "конструктивное русло"

- Ваан Костанян

Власти Армении начали активную работу в этом направлении, – добавил замглавы армянского МИД, передает Sputnik Армения.

Евроинтеграции Грузии, которая уже третий год является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, сейчас остается фактическая заморозка диалога между страной и объединением, что существенно тормозит евроинтеграцию Армении, ранее заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сейчас власти ЕС требуют у Грузии для возобновления процесса 9 условий, в числе которых преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и ряд других неприемлемых для страны мер.