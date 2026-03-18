Новый секретарь Высшего совета нацбезопасности назначен в Иране

Секретаря Высшего совета национальной безопасности назначили в Иране – пост занял секретарь Совета по определению политической целесообразности ИРИ.

На пост секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана был назначен Мохаммад Багер Зольгадр, информацию о его назначении распространила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В сообщении говорится, что соответствующий приказ издал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, получив одобрение верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Ранее Мохаммад Багер Зольгадр занимал пост секретаря Совета по определению политической целесообразности ИРИ. Кроме того, Зольгадр ранее служил на командных должностях в КСИР, также был заместителем начальника Генштаба ВС Ирана.

Напомним, прежний секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате удара ЦАХАЛ.

