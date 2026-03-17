Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани

Президент России направил письмо с соболезнованиями лидеру Ирана из-за гибели секретаря Совбеза ИРИ Али Лариджани.

Али Лариджани – настоящий друг России, такое заявление сделал президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи, направленному в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани.

Российский президент подчеркнул, что погибший сделал много для укрепления российско-иранских внешнеполитических отношений.

"Светлая память о нем как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах"

– Владимир Путин

Также российский лидер назвал Лариджани мудрым и дальновидным политиком, и напомнил о том, что не единожды с ним встречался.

"Мне довелось неоднократно встречаться с этим государственный деятелем, мудрым и дальновидным политиком, твердо и последовательно отстаивавшим интересы своего народа"

– Владимир Путин

В завершении своего послания Владимир Путин выразил глубокие соболезнования и поддержку родным и близким покойного.

Напомним, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате израильского авиаудара 17 марта 2026 года.