В Узбекистане подсчитали выгоду от работы первой АЭС в стране

Первая АЭС в Узбекистане, строительство которой ведется в Джизакской области страны, не только станет главным энергетическим проектом республики, но и позволит ей ежегодно экономить более 3,5 миллиарда кубометров газа.

Первая атомная электростанция (АЭС) Узбекистана, которая будет построена в Джизакской области, станет ключевым фактором энергетической независимости республики, отметил сегодня в докладе, посвященном 34-летию установления дипломатических отношений с Россией, заместитель советника президента Узбекистана Рахим Хакимов.

Первая в стране АЭС призвана покрыть до 15% внутреннего спроса на электроэнергию, ее ввод в строй позволит ежегодно экономить около 3,6 млрд кубометров природного газа, отметил чиновник, Podrobno.uz.

"Реализация этого масштабного проекта, осуществляемого в партнерстве с госкорпорацией "Росатом", позволит существенно диверсифицировать структуру энергобаланса страны, снизив зависимость от ископаемого топлива и сократив выбросы углекислого газа в атмосферу"

- Рахим Хакимов

На площадке в Фаришском районе Джизакской области страны уже активно ведутся подготовительные работы – готовится инфраструктура для заливки "первого бетона", добавил заместитель советника президента страны Шавката Мирзиеева.

Напомним, ранее мы писали о том, что на ПМЭФ-2025 "Росатом" и "Узатом" подписали документы по проекту строительства первой атомной станции в Узбекистане. Новая АЭС в Узбекистане будет построена возле озера Тузкан в Джизакской области. Сначала на этой сейсмически стабильной территории будет построена первая АЭС в республике малой мощности, затем - большой мощности из двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Росатом - основной подрядчик проекта.