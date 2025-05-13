Россия и Узбекистан подписали документы по строительству АЭС

"Росатом" и "Узатом" подписали документы по проекту строительства первой атомной станции в Узбекистане. Подписание состоялась на ПМЭФ-2025.

Гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о подписании с Узбекистаном документов по проекту возведения атомной электростанции.

"Мы только сейчас подписали два документа с Казахстаном и с Узбекистаном. Мы им будем строить самые лучшие станции на планете"

– Лихачев

На ПМЭФ стороны подписали документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности в Узбекистане. В планах строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков.

АЭС в Узбекистане - где строится?

Атомная электростанция строится в Узбекистане возле озера Тузкан в Джизакской области. В планах строительство на этой сейсмически стабильной территории сначала первой АЭС в республике малой мощности, затем - большой мощности. Росатом - основной подрядчик проекта. Строительство началось в апреле 2025 года, в мае российская госкорпорация приступила к изготовлению оборудования для АЭС в Узбекистане.