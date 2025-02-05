Росатом начал создавать реактор для малой АЭС в Узбекистане

Госкорпорация Росатом начала создавать оборудование для малой атомной электростанции, которая будет создана в Узбекистане. АЭС будет действовать в Джизакском районе.

Реакторное оборудование для атомной электростанции малой мощности (АСММ), которая появится в Узбекистане, начали создавать в России, рассказали в пресс-службе Росатома.

"Сегодня Росатом начал изготовление реакторного оборудования для первого блока АЭС малой мощности в Узбекистане"

– Росатом

Уточняется, что работы ведутся на заводе госкорпорации, который действует в Санкт-Петербурге. Там был отлит первый слиток стали для реакторной установки РИТМ-200Н, что знаменует начало создания ядерного реактора. Вес слитка составляет 205 т.

Напомним, что малая АЭС в Узбекистане будет построена в Джизакском районе. В ее составе будет шесть реакторов, мощность каждого составит 55 МВт. Генподрядчик – АО "Атомстройэкспорт" (подразделение Росатома), в строительстве будут участвовать местные компании.