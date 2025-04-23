РФ и Узбекистан наметили план военного сотрудничества до 2030 года

Москва и Ташкент обозначали основные приоритеты военного сотрудничества до 2023 года.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с руководителем оборонного ведомства Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, в рамках которой стороны определились с планом военного сотрудничества в течение ближайших пяти лет.

"По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 года"

– Минобороны России

Сообщается, что глава Минобороны Узбекистана выразил благодарность российской стороне за условия, в которых проходила подготовка узбекистанских военных к параду.

Андрей Белоусов, в свою очередь, высоко оценил вклад Узбекистана в Победу в Великой Отечественной войне, отметив роль республики в тыловом обеспечении Красной армии.