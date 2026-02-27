Техникум Владикавказа первым в СКФО начнет готовить специалистов ЖКХ

Вскоре на Северном Кавказе появятся собственные дипломированные специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства – готовить их будут в техникуме столицы Северной Осетии Владикавказа.

С нового учебного года в СКФО начнут готовить специалистов для сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона – программа обучения по новым востребованным специальностям уже готова, обучение по ней начнется с нового учебного года, сообщили в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.

"Техникум открывает новые направления подготовки специалистов для сферы ЖКХ и создает единственную в СКФО учебно-практическую площадку. Абитуриентоы подготовят по профессии специалиста по технической эксплуатации подъемных машин, специалиста по водоснабжению и водоотведению"

- МинЖКХ Северной Осетии

Новые специальности в техникуме можно будет начать осваивать с нового учебного года, который стартует 1 сентября текущего 2026 года - также здесь будут готовить крайне востребованных на Северном Кавказе лифтеров-электромехаников, сейчас специалистов этого профиля не готовят ни в республике, ни в соседних регионах.

Новое направление не ново для техникума – он уже принимал у себя региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий.

Теперь он станет единственной на Северном Кавказе учебно-практической площадкой и направлением по подготовке таких специалистов, говорится в сообщении.