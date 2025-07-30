Летом армянский коньяк станет "армянским бренди"

Летом текущего 2026 года Армения зарегистрирует название собственного алкогольного напитка, который получит наименование "армянский бренди", оно будет зарегистрировано до 1 июля.

Вскоре знаменитый армянский коньяк официально получит новое название – чтобы не пересекаться по имени с продукцией французской провинции Коньяк, на армянский напиток до 1 июля будет зарегистрировано наименование "армянский бренди", заявил сегодня на заседании комиссии парламента Армении по вопросам евроинтеграции, представляя отчет за 2025 год по программе правительства на 2021-2026 годы, министр экономики страны Геворк Папоян.

"Для регистрации подготовлена вся необходимая документация, в том числе по сертификации, лабораторному анализу вкусовых показателей, разработана интерактивная цифровая карта регионов виноградарства в Армении, а также отличительные характеристики коньячного спирта из разных регионов и сортов винограда"

- Геворк Папоян

В соответствии с Соглашением о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС от 2017 года, Армения должна полностью отказаться от наименования коньяк до 2031 года на домашнем рынке и до 2042 года - на зарубежных, напоминает Sputnik Армения.

Взамен страны Евросоюза выделят Армении грант для продвижения этой продукции армянских виноделов на международных рынках, но уже под новым именем.

Напомним, на сегодняшний день около 80% всего армянского коньяка экспортируется в Россию, однако ранее мы писали о том, что вплоть до 85% всего коньяка, поставляемого к нам из Армении, не соответствует российским стандартам качества: в напиток добавляются ароматизаторы, для него используется не виноградный спирт.

Практически весь армянский коньяк, поступающий в Россию, изготовлен с теми или иными нарушениями, говорится в совместном сообщении Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и Международной ассоциации "Антиконтрафакт".