Доля некачественного армянского коньяка выросла до 85%

Вплоть до 85% всего коньяка, поставляемого из Армении в Россию, не соответствует российским стандартам качества: в напиток добавляются ароматизаторы, для него используется не виноградный спирт.

Практически весь армянский коньяк, поступающий в Россию, изготовлен с теми или иными нарушениями, говорится в совместном сообщении Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции ("Союзконьяк") и Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Исследование, проведенное организациями, показало, что часть армянских производителей "улучшают" вкус напитка ароматизаторами. В половине случаев коньяк делают из невиноградного спирта, что лишает его права называться коньяком.

Почти год назад, в августе прошлого года, до 90% армянского коньяка в России оказалось фальсификатом. Был ужесточен контроль за качеством, и в мае доля контрафакта упала до 80%. Сейчас она снова поднялась – до 85%, что может объясняться адаптацией производителей к новым правилам.

Глава "Антиконтрафакта" Владислав Резник рассказал, что представители ассоциации проводили встречу с замминистра экономики Армении, по ее итогам выяснилось, что в Ереване знают о проблеме и решают ее, но результатов пока нет.

Итоги исследования компании направили в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, ФТС, Генпрокуратуру РФ и в профильные министерства Армении и Грузии.